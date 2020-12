Stand: 15.12.2020 15:48 Uhr Barth: Fischkutter im Hafen gesunken - Polizei ermittelt

Im Hafen von Barth ist am Dienstmorgen ein 17 Meter langer Fischverkaufskutter gesunken. Feuerwehrleute konnten nur noch Ölsperren ausbringen, damit größere Verunreinigungen im Wasser durch die tierischen Fette und andere Stoffe an Bord vermieden werden. Nach ersten Ermittlungen könnte Materialermüdung am hölzernen Schiffsrumpf zum Sinken geführt haben. Der Kutter, der zum Teil noch aus dem zweieinhalb Meter tiefen Wasser herausragt, soll in den nächsten Tagen wieder gehoben werden. Die Polizei ermittelt gegen die Eigentümerin. | 15.12.2020 15:48