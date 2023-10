Stand: 16.10.2023 06:06 Uhr Barth: Feuerwehrleute retten 48-Jährigen aus Hafenbecken

Nach der Meldung eines 65-Jährigen Anwohners konnte in der vergangenen Nacht ein Mann aus dem Hafenbecken in Barth gerettet werden. Laut Polizei hatte der Hinweisgeber gegen 0 Uhr Hilferufe aus Richtung des Hafens vernommen und daraufhin die Einsatzkräfte angerufen. Beamte hätten dann auf dem Gelände der Schiffswerft einen 48-jährigen Wachdienst-Mitarbeiter im Wasser gefunden. Er sei eigenen Angaben nach während seines Dienstes aus Unachtsamkeit ins Wasser gefallen. Der Wachmann wurde von Feuerwehrleuten aus dem Wasser geholt und mit starken Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht.

