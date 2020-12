Stand: 10.12.2020 09:00 Uhr Barth: Einwohner können sich auf Corona testen lassen

Heute und morgen haben die Einwohner von Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) Gelegenheit, sich auf eine Coronavirus-Infektion testen zu lassen. Aufgrund hoher Fallzahlen in der Stadt testet das Gesundheitsamt jeweils von 9 bis 14 Uhr in der Vineta-Sporthalle. Eine Anmeldung oder eine Überweisung vom Arzt sind nicht notwendig. Derzeit sind in Barth 60 aktive Infektionsfälle in unterschiedlichen Einrichtungen bekannt, darunter in Pflegediensten, Kinderbetreuung und Schulen. | 10.12.2020 08:59