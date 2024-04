Stand: 30.04.2024 06:39 Uhr Barth: Brand in Pflegeheim - Bewohner evakuiert

In einem Heim für betreutes Wohnen in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Fünf Hausbewohner zwischen 67 und 80 Jahren wurden deshalb evakuiert, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer in der Wohnung einer 78-Jährigen im Erdgeschoss entstanden - mutmaßlich ging der Brand von einem Herd in der Küche aus. Die betroffene Wohnung war deshalb zunächst unbewohnbar. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand vollständig löschen. Verletzt wurde niemand. Geschätzter Schaden: Etwa 40.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.04.2024 | 06:00 Uhr