Stand: 31.10.2021 07:31 Uhr Barth: Bibelzentrum startet Jubiläums-Festwoche

In Barth hat eine Festwoche zum 20. Jubiläum des Bibelzentrums begonnen. In einer "digitalen Schatztruhe" finden sich dazu auf der Internetseite des Bibelzentrums Zeitungsartikel, Videos und Hörstücke aus den beiden vergangenen Jahrzehnten. Das Bibelzentrum plant zudem ein Online-Computerspiel-Event, bei dem die Teilnehmer aus kleinen Blöcken ganze Landschaften bauen können. Das Bibelzentrum wurde am Reformationstag 2001 eröffnet. Herzstück der Ausstellung ist die Barther Bibel – die erste in Niederdeutsch gedruckte Bibel von 1588. | 31.10.2021 07:30