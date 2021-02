Stand: 13.02.2021 11:26 Uhr Barth: Bibelzentrum startet Fotowettbewerb

In Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben die Betreiber des Bibelzentrums den Fotowettbewerb "Naturfotografie" gestartet. In diesem Jahr, in dem Ende Oktober auch der 20. Geburtstag des Bibelzentrums gefeiert werden soll, steht das Jahresthema des Bibelmuseums unter der Überschrift "Es werde Licht!". Der Fotowettbewerb soll deshalb die Schönheit, Zerbrechlichkeit und Vielfalt der Schöpfung in den Mittelpunkt stellen. Vorgesehen ist eine großformatige Ausstellung mit den Bildern, die zum Fotowettbewerb eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. August 2021. | 13.02.2021 11:26