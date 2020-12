Stand: 20.12.2020 08:23 Uhr Barth: Bibelzentrum produziert Gottesdienste zum Hören

Die Gottesdienst-Podcasts werden am 24. Dezember veröffentlicht und sollen eine Alternative zum Kirchgang an Heiligabend bieten, so die Leiterin des Bibelzentrums. Unterstützung bekommt das Bibelzentrum von der Kirchengemeinde Ahrenshagen und dem Gospelkombinat Nordost in Greifswald. | 20.12.2020 08:25