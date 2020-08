Stand: 01.08.2020 17:57 Uhr - NDR 1 Radio MV

Barth: Autofahrer kommt bei Frontalzusammenstoß ums Leben

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos zwischen Barth und Löbnitz (Kreis Vorpommer-Rügen) ist ein 61-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Die 38-jährige Fahrerin des anderen am Unfall beteiligten Pkw erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. | 01.08.2020 17:56