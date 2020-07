Stand: 29.07.2020 06:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Barth: Angriff auf Jugendliche an Badestelle

In Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat ein Mann in der Nacht zum Dienstag zwei Jugendliche an einer Badestelle angegriffen. Nach Angaben der Polizei hat der 40-Jährige einen 16-Jährigen geschubst und einen 17-Jährigen, der eingreifen wollte, zu Boden geschlagen. Als die Beamten den Mann später aufgriffen, hatte er einen Alkoholwert von 2,42 Promille und leistete Widerstand. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung. | 29.07.2020 06:48