Stand: 16.10.2021 13:06 Uhr Bargeshagen: Abfall auf Lkw in Brand geraten

Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Bargeshagen (Kreis Rostock) ist in der Nacht zum Sonnabend ein Lkw-Auflieger in Brand geraten. Offenbar hatten aufgrund einer Selbstentzündung gepresste Abfälle Feuer gefangen, die auf dem Auflieger für den Weitertransport zwischengelagert waren. Mehr als 30 Feuerwehrleute der umliegenden Wehren konnten das Feuer schnell löschen und damit verhindern, dass es auf andere Lkw auf dem Gelände übergriff. | 16.10.2021 13:05