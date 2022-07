Stand: 01.07.2022 10:43 Uhr Bantin: Strohpresse abgebrannt - 100.000 Euro Schaden

In Bantin (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist bei der Getreideernte eine Strohpresse abgebrannt. Der Schaden wurde laut Polizei auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Feuer entstand am Donnerstag vermutlich infolge eines Funkenschlags ausgelöst von Steinen. Die Maschine presste gerade Stroh zu Ballen und fuhr dicht an einem Wald vorbei. Dem Traktorfahrer gelang es, die brennende Maschine auf das Feld zu ziehen, dabei fing das trockene Stoppelfeld auch Feuer. Feuerwehren löschten die Flammen und verhinderten ein Übergreifen auf den Wald. Niemand wurde verletzt. | 01.07.2022 10:43

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.07.2022 | 11:00 Uhr