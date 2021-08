Stand: 07.08.2021 10:50 Uhr Bantin: Ausstellung zum Innenleben eines Bienenvolks

Die Honigbiene zählt zu den wichtigsten Nutztieren. Das Bienenzuchtzentrum in Bantin bei Zarrentin (Kreis Ludwigslust-Parchim) setzt sich deshalb seit 30 Jahren für ihren Erhalt ein. Am Vormittag wurde dort eine Ausstellung eröffnet rund um die Honigbiene. Gezeigt wird das Innenleben eines Bienenvolkes. Eine überdimensional große Wabe macht es erlebbar. Modellbauer des Filmstudios Potsdam haben verschiedene Brutstadien der Honigbiene modelliert. In Bantin werden vor allem Königinnen vermehrt - für Imker in ganz Europa. Auch Freizeitimker werden dort ausgebildet. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für das Hobby. | 07.08.2021 10:49