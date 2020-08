Stand: 06.08.2020 07:58 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bansin: 18-Jährige aus Ostsee gerettet

Auf Usedom ist eine 18-jährige Urlauberin erfolgreich von Rettungsschwimmern reanimiert werden. Laut Polizei hielt sich die Frau am Mittwochnachmittag am Strand von Bansin im kniehohem Wasser auf. Als sie kurz darauf im Wasser trieb, erkannten Rettungsschwimmer schnell die Situation und zogen die Frau aus dem Wasser. Sie wurde am Strand erfolgreich reanimiert und danach mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus geflogen worden. | 06.08.2020 07:54