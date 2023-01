Stand: 05.01.2023 07:56 Uhr Bankautomat in Strasburg gesprengt - Täter flüchtig

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Strasburg (Uckermark) im Landkreis Vorpommern-Greifswald gesprengt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 3.20 Uhr am Morgen in einer Sparkassenfiliale im Stadtzentrum. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört, mindestens eine große Scheibe ging zu Bruch. Die Täter seien flüchtig, vermutlich per Auto. Wie hoch der Schaden ist und ob die Täter wirklich Geld erbeutet haben, sei noch nicht klar. Kriminalisten prüfen noch, auf welche Art und Weise der Automat gesprengt wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.01.2023 | 08:00 Uhr