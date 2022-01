Stand: 14.01.2022 07:34 Uhr Bandekow: 100.000 Euro Schaden durch Scheunenbrand

In Bandekow in der Nähe von Boizenburg ist in der Nacht zum Donnerstag eine Scheune komplett ausgebrannt. Fünf Feuerwehren haben mehr als drei Stunden mit den Flammen gekämpft. Sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. In der Scheune waren nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge untergebracht, darunter ein Wohnwagen. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. | 14.01.2022 07:34