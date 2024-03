Baltic Lights: Hundeschlitten jagen über Usedomer Strand Stand: 03.03.2024 07:59 Uhr Auf Usedom zwischen den Seebrücken Heringsdorf und Ahlbeck geht heute das Baltic Lights Festival zu Ende. Um Spenden für die Welthungerhilfe zu sammeln, treten Profis und Promis gegeneinander an.

In diesem Jahr findet das Baltic Lights Festival bereits zum achten Mal statt. Bereits am Sonnabend waren Tausende von Zuschauern am Strand, um den Schlitten bei ihren Rennen zuzusehen. Gespanne mit bis zu zehn Huskies fahren das ganze Wochenende die circa zwölf Kilometer lange Strecke auf Zeit. Weil der Schnee dieses Jahr ausblieb, wird auf Ballonreifen statt auf Kufen gefahren. Am Sonnabend traten zuerst die Profis gegeneinander an. Von Mittag an konnten zur großen Freude der Fans Prominente aus Funk und Fernsehen gegeneinander antreten. Die eigentlichen Stars des Festivals sind jedoch die rund 500 Huskies, deren Rennen Live im Netz und auf den LED Screens der Veranstalter übertragen werden.

Spenden für die Welthungerhilfe

Das ganze Wochenende ist der Eintritt frei, es werden aber mit tollen Aktionen Spenden für die Arbeit der Welthungerhilfe gesammelt. Im vergangenen Jahr kamen dabei über 40.000 Euro zusammen, die ebenfalls an die Welthungerhilfe gingen. Auch die Vorjahres-Champions Gerit Kling und ihr Schauspiel-Kollege Hendrik Duryn waren bei der achten Ausgabe der Veranstaltung wieder am Start.

