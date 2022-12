Stand: 13.12.2022 06:20 Uhr Balkonbrand in Binz: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Auf dem Balkon einer Wohnung in Binz auf Rügen ist Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Freiwillige Feuerwehr Binz den Brand löschen, bevor weitere Räumlichkeiten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Verletzt wurde demnach niemand. Die Kriminalpolizei geht vom Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aus. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Gesamtsachschaden wird aktuell auf rund 25.000 Euro geschätzt.

