Stand: 22.03.2020 11:50 Uhr Bahnverkehr wird wegen Corona-Pandemie ausgedünnt

Der Bahnverkehr in Mecklenburg-Vorpommern wird aufgrund der Corona-Lage auf einzelnen Strecken eingeschränkt. Laut Verkehrsministerium sind von Dienstag an zunächst zwei Verbindungen von und nach Stralsund betroffen.

Weniger Züge nach Berlin und Neustrelitz

Der Regionalexpress zwischen Neustrelitz und Stralsund fährt dann nur noch alle zwei Stunden. Bisher habe es teilweise einen Ein-Stunden-Takt gegeben, so das Ministerium. Die sogenannten Verdichterzüge seien nun gestrichen worden. Außerdem gibt es von Dienstag an Einschränkungen auf der Strecke Berlin-Stralsund: Der Zug von Stralsund nach Berlin um 4.05 Uhr beziehungsweise von Pasewalk um 5.18 Uhr falle aus, in der Gegenrichtung der Zug von Angermünde nach Pasewalk um 23.40 Uhr.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Härtere Regeln in MV - Schulen wieder dicht Auch Kitas, Museen, Bibliotheken und die meisten Geschäfte sind ab heute im Nordosten geschlossen. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Weitere Streichungen nicht ausgeschlossen

Die Einschränkungen gelten laut Verkehrsministerium zunächst bis zum 19. April. Weitere Zugstreichungen für die kommenden Tage und Wochen seien aufgrund der fortschreitenden Epidemie nicht auszuschließen.

Weitere Informationen Einreisekontrollen durchbrochen: Ermittlungen gegen Autofahrer Seit Beginn der Einreisekontrollen der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sind mehr als 700 Autos abgewiesen worden. Zwei Fahrer durchbrachen die Kontrollen. Gegen sie wird nun ermittelt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.03.2020 | 12:40 Uhr