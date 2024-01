Bahnstreik in MV: Weiter massive Einschränkungen und Notfahrplan Stand: 11.01.2024 05:30 Uhr Aufgrund eines Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer gibt es in Mecklenburg-Vorpommern weiter massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Der Streik ist bis einschließlich Freitag angekündigt.

Seit Mittwoch, 2 Uhr, läuft der Streik bei der Bahn. Nachdem die Deutsche Bahn (DB) Forderungen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) abgelehnt hat, ist die GDL bundesweit in einen mehrtägigen Streik getreten - bis einschließlich Freitag. Das hat auch im Bahnverkehr in Mecklenburg-Vorpommern großflächige Einschränkungen zur Folge. Deshalb informierte die Deutsche Bahn auch am Donnerstag darüber, dass der Zugverkehr "massiv durch den Streik der GDL beeinträchtigt" ist. In einer Pressemitteilung heißt es weiter: "Der Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr gilt weiterhin."

Bahn/Transdev vs GDL: Fronten im Tarifkonflikt verhärtet

Die Verhandlungen mit der Bahn und mit dem Wettbewerber Transdev erklärte die GDL bereits im November für gescheitert. Knackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Verringerung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohn. Außerdem fordert die Gewerkschaft unter anderem 555 Euro mehr Lohn pro Monat sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie.

Mit dem neuerlichen Streik auf der Schiene meldet sich die GDL nach dem sogenannten Weihnachtsfrieden zurück. Die Gewerkschaft hatte Arbeitskämpfe über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel bis einschließlich zum 7. Januar ausgeschlossen. Nun soll der dritte und längste Ausstand in der laufenden Tarifauseinandersetzung folgen. "Der DB-Konzern hat den Weihnachtsfrieden nicht genutzt, um mit einem verhandlungsfähigen Angebot Arbeitskampfmaßnahmen entgegenzuwirken", teilte die GDL mit.

Fahrgastverband: Auswirkungen kaum noch zumutbar

In den vergangenen Tagen zeigte sich die Deutsche Bahn kompromissbereit. Bei ihrem neuen Angebot griff sie erstmals die geringere Arbeitszeit auf. DB-Personalvorstand Martin Seiler lehnt es aber ab, den Mitarbeitenden dafür denselben Lohn zu zahlen. Seiler forderte die GDL außerdem auf, den Streik abzusagen und stattdessen den vom Unternehmen vorgeschlagenen Verhandlungstermin am Mittwoch wahrzunehmen. "Lösungen kann es nur am Verhandlungstisch geben", betonte Seiler. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer im Interesse der Fahrgäste auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Bei dem angekündigten dreitägigen Streik würde der Notfahrplan sehr knapp ausfallen. Die Auswirkungen für die Kunden wären kaum noch zumutbar.

Auswirkungen des Bahnstreiks in Mecklenburg-Vorpommern

Auch nach dem offiziellem Ende des Streiks kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Die Zugausfälle und die gegebenenfalls noch möglichen Fahrten seien mindestens 24 Stunden vorher in den Fahrplanauskunftssystemen enthalten. Diese würden ständig aktualisiert. Die Bahn empfiehlt ihren Fahrgästen, von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks abzusehen und Reisen auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Bei allen Reisen empfiehlt sie, sich unmittelbar vor Reiseantritt über die tatsächlichen Fahrzeiten der Züge und Busse in der Reiseauskunft unter bahn.de oder im DB Navigator. Der DB zufolge sei während des Streiks durch einen Notfahrplan nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr gesichert.

Auf den folgenden Linien können demnach voraussichtlich einzelne Züge fahren oder Alternativen angeboten werden:



RE1 - zwischen Hamburg und Rostock bzw. Hamburg und Schwerin, Alternative zwischen Rostock und Schwerin mit RB11 zwischen Rostock und Wismar sowie RE8 zwischen Wismar und Schwerin

RE3 - zwischen Angermünde und Berlin, einzelne Züge auch zwischen Stralsund und Berlin Gesundbrunnen, Alternative RE10 zwischen Stralsund und Pasewalk

RE5 - zwischen Rostock bzw. Neustrelitz und Oranienburg bzw. Berlin Hbf

RE7 - kein Zugverkehr, Alternative RE10 zwischen Stralsund und Pasewalk

RB11 - alle Züge fahren vsl. planmäßig (Wismar-Rostock. - Tessin)

RB12 - alle Züge fahren vsl. planmäßig (Bad-Doberan Rostock-Rövershagen - Graal-Müritz)

RB17/18 - kein Zugverkehr RB17/18, Alternative RE8 zwischen Wismar und Ludwigslust (- Berlin)

Auf folgenden Linien fahren voraussichtlich einzelne Busse als Ersatz bzw. als Ergänzung zum Zugverkehr:



S2 - zwischen Rostock und Güstrow über Schwaan

RE3 - zwischen Pasewalk und Angermünde

RE5 - zwischen Stralsund und Neustrelitz

Auf folgenden Linien muss der Verkehr ersatzlos eingestellt werden:



RE4 - Lübeck - Bad Kleinen - Neubrandenburg - Pasewalk - Szczecin/Ueckermünde

RB23/RB24 - Insel Usedom (UBB)

RB25 - Velgast - Barth

S1 - Warnemünde - Rostock, Alternative Busse und Bahnen der RSAG

S3 - Rostock - Laage - Güstrow

Auch ODEG möglicherweise betroffen

Die Bahnen des regionalen Nahverkehrsanbieters Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG) sollen zwar fahren, dennoch kann es auch in deren Netz zu Einschränkungen kommen, weil die ODEG die Infrastruktur der DB InfraGO nutzt. Davon könnten folgende Verbindungen betroffen sein:



RE8: Wismar <> Wittenberge <> Berlin Hbf <> Flughafen BER

RE9: Rostock Hbf <> Stralsund Hbf <> Binz/Sassnitz

RE10: Rostock Hbf <> Stralsund Hbf <> Pasewalk

RB13: Rehna <> Schwerin <> Parchim

RB14: Hagenow Stadt <> Ludwigslust <> Parchim

RB15: Plau am See <> Inselstadt Malchow <> Waren (Müritz)

Zugbindung aufgehoben, kostenlose Sonderhotline

Die Deutsche Bahn hebt nach eigenen Angaben die Zugbindung von Tickets während des Streiks komplett auf - das heißt, dass mit einem gültigen Ticket auch andere Verbindungen zwischen den entsprechenden Start- und Zielhaltestellen genutzt werden können. Für Anliegen der Fahrgäste rund um den Streik hat die Deutsche Bahn eine kostenfreie Sonderhotline eingerichtet, erreichbar unter der Nummer 08000 - 99 66 33.

