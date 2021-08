Bahnstreik: Weiter kaum Züge in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 12.08.2021 08:07 Uhr Wegen des Lokführer-Streiks gibt es im Regional- und Fernverkehr auch am Donnerstag starke Einschränkungen. In Mecklenburg-Vorpommern fallen viele Verbindungen aus.

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat weiter starke Auswirkungen auf den Zugverkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem bereits am Mittwoch der Regionalverkehr massiv beeinträchtigt war, müssen sich Reisende auch am Donnerstag auf Zugausfälle einstellen. Mithilfe eines Ersatzfahrplans soll ein Mindestangebot aufrecht erhalten werden. "Wie gestern, gilt der Ersatzfahrplan auch heute. Er ist heute Morgen stabil angelaufen", sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag.

Starke Einschränkungen im S-Bahnverkehr in Rostock

Demzufolge wird auf der Linie RE 1 zwischen Rostock und Hamburg weiterhin ein Ersatzangebot mit Zügen oder Bussen eingerichtet, ebenso auf den Linien RE 3, 4 und 5. Die RB 23/24 wird durch einen Busnotverkehr ersetzt. Für die S-Bahnlinien S1/S2/S3 Warnemünde - Rostock - Schwaan/Laage - Güstrow gilt ein Ersatzfahrplan. Auf den Linien RE7 Stralsund - Greifswald, RB17/18 Wismar - Schwerin - Ludwigslust sowie RB25 Velgast - Barth kann laut Deutsche Bahn weder ein reduzierter Ersatzfahrplan noch ein Busersatzverkehr angeboten werden. Auch die S-Bahn zwischen Rostock und Warnemünde sowie die Bäderbahn auf Usedom fahren nicht.

ODEG und andere private Bahnen erhalten Betrieb aufrecht

Nicht direkt betroffen sind die Verbindungen der Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg), die mehrere Linien in Mecklenburg-Vorpommern bedient. Die Züge seien am Mittwoch weitgehend planmäßig gefahren, aber deutlich voller gewesen als sonst, sagte eine Sprecherin. Einschränkungen seien aber möglich.

Genaue Informationen gibt es auf den jeweiligen Internetseiten. Die Deutsche Bahn empfiehlt, Reisen möglichst zu verschieben, sie hat einen Ersatzfahrplan ins Netz gestellt. Außerdem sei eine Hotline für Bahnkunden wegen des Streiks eingerichtet unter der Nummer (08000) 99 66 33.

Streik für mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen

Bundesweit hat die Deutsche Bahn 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. Am Dienstag hatte die GDL angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Mittwoch, 2.00 Uhr, für 48 Stunden bundesweit zu bestreiken. Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken.

