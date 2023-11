Bahnstreik: Regionalverkehr in MV wird fast komplett eingestellt Stand: 15.11.2023 13:31 Uhr Der von der Lokführergewerkschaft angekündigte, bundesweite Warnstreik wirkt sich vor allem am Donnerstag auch massiv auf Mecklenburg-Vorpommern aus. Nur ganz wenige Strecken werden noch befahren.

Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass der Bahnstreik auch auf die Verbindungen in Mecklenburg-Vorpommern massive Auswirkungen haben wird. Und zwar im Fern-, Regional- sowie auch im S-Bahn Verkehr. Es heißt, dass wohl der komplette Regionalverkehr eingestellt wird. Und zwar von heute Abend 22 Uhr bis Donnerstag 20 Uhr. Ausnahmen sind die Linien RB11 Wismar - Rostock - Tessin, RB12 Rostock - Rövershagen - Graal-Müritz sowie der Ersatzverkehr zwischen Warnemünde und Rostock. Auch an anderen Stellen, wo gerade Züge durch Busse ersetzt werden, sollen diese weiter fahren. Es kann auch vor und nach dem "offiziellen" Streik-Zeitraum zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Hotline bietet Informationen rund um den Streik

Die Bahn hat angekündigt, ihre Fahrplanauskunftssysteme ständig zu aktualisieren. Das bedeutet: Wiederholtes Nachgucken kann sich lohnen - sofern es Ersatzangebote gibt, will die Bahn diese kurzfristig kommunizieren. Ein Notfallfahrplan wird erstellt.

Darüber hinaus hat die Bahn die Rufnummer (08000) 99 66 33 geschaltet, unter der sich ihre Kunden über die Auswirkungen des Streiks informieren können. Erklärungen zu Kulanzregelungen und Umtauschmöglichkeiten für bereits gekaufte Tickets gibt es auch auf einer Internetseite der Bahn. Dort heißt es, alle Fahrgäste, die ihre für den Streikzeitraum geplante Reise verschieben möchten, könnten ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Zudem sei die Zugbindung aufgehoben und die Kunden könnten mit bereits gekauften Tickets auch jetzt schon andere Züge nutzen, um noch vor Streikbeginn am Ziel anzukommen.

Verhandlungspositionen liegen weit auseinander

Hintergrund des Warnstreiks ist, dass die Lokführergewerkschaft GDL unmittelbar vor der geplanten zweiten Verhandlungsrunde Druck machen will. Sie fordert Lohnerhöhungen und eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich in einer Vier-Tage-Woche für die Beschäftigten im Schichtdienst. Der Unmut sei hier groß, sagte Gewerkschaftschef Claus Weselsky. Umgekehrt ist auch auf Arbeitgeberseite der Unmut groß. Der sei zum jetzigen Zeitpunkt "ein Unding", so Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. Man habe gerade erst vier weitere Verhandlungstermine mit der GDL vereinbart und als Arbeitgeber ein Angebot unterbreitet.

