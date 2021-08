Bahnstreik: Kaum Züge in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 11.08.2021 06:42 Uhr Wegen des Lokführer-Streiks gibt es im Regional- und Fernverkehr starke Einschränkungen. Viele Verbindungen in Mecklenburg-Vorpommern fallen aus, Pendler dürften es damit schwer haben.

Wegen des Lokführerstreiks wird am Mittwoch und Donnerstag nur jeder vierte geplante Fernzug bei der Deutschen Bahn fahren. In Mecklenburg-Vorpommern fährt bis auf wenige Ausnahmen nichts - ob von Rostock nach Güstrow oder Hamburg, von Schwerin nach Wismar oder von Rügen nach Berlin. So sind seit heute früh um 5 Uhr am Bahnhof in Stralsund die Hälfte der Züge stehen geblieben. Vom Regionalzug bis zum ICE geht nicht viel - es sind auch sämtliche Richtungen betroffen. Von Greifswald aus ist es noch schwerer wegzukommen. Dort fielen 10 von insgesamt 15 Zügen am Morgen aus. Alle Zugreisenden müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen.

Private Bahnen wollen Betrieb aufrecht erhalten

Die Betreiber privater Bahnen wie die ODEG zwischen Wismar und Berlin, gehen davon aus, dass sie fahren können, sicher ist auch das nicht. Auch die S-Bahnen in Rostock fallen aus. Genaue Informationen gibt es auf den jeweiligen Internetseiten. Die Deutsche Bahn empfiehlt, Reisen möglichst zu verschieben, sie hat einen Ersatzfahrplan ins Netz gestellt. Außerdem sei eine Hotline für Bahnkunden wegen des Streiks eingerichtet unter der Nummer 08000 996633.

Weitere Informationen Lokführer-Streik legt große Teile des Bahnverkehrs lahm Der bundesweite Ausstand soll bis Freitag dauern, die meisten Fern- und Regionalzüge sind gestrichen. In Norddeutschland hat das große Auswirkungen. mehr

Streik für mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen

Bundesweit hat die Deutsche Bahn 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. Am Dienstag hatte die GDL angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Mittwoch, 2.00 Uhr, für 48 Stunden bundesweit zu bestreiken. Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken.

Weitere Informationen Streik: Was Bahn-Kunden jetzt wissen müssen Ab Mittwoch wollen Lokführer der GDL den Personenverkehr bestreiken. Wie bekommen Bahn-Kunden Geld für Fahrkarten zurück? mehr

