Stand: 21.02.2021 17:51 Uhr Bahnstrecke Rostock-Stralsund wird freigegeben

Eine Woche nach dem schweren Unfall bei Altheide (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll die Bahnstrecke Rostock - Stralsund am Montag ab 4.00 Uhr wieder freigegeben werden. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Bei dem Unfall am vergangenen Montag war ein mit 34 Fahrgästen besetzter Regionalzug an einem Bahnübergang mit einem Holz-Lastwagen kollidiert. Drei Reisende und der Lokführer wurden verletzt. Der Schaden wurde von der Polizei auf etwa eine halbe Million Euro geschätzt. | 21.02.2021 17:45