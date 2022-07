Stand: 17.07.2022 19:08 Uhr Bahnstrecke Berlin-Rostock nach Zug-Evakuierung gesperrt

Die Bahnstrecke von Berlin nach Rostock ist am Sonntagabend in beide Richtungen gesperrt worden. Mit Verspätungen und Zugausfällen müsse auf dieser Strecke gerechnet werden, hieß es. Hintergrund ist eine Evakuierung eines Regionalexpress-Zuges. Mehr als 400 Menschen mussten laut Polizei den Zug verlassen. Zuvor war es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei befand sich eine Person auf den Gleisen, die vom Zug erfasst und dabei getötet wurde. Genauere Umstände würden noch ermittelt. Kriminal- und Bundespolizei waren vor Ort. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, war am Abend unklar. | 17.07.2022 19:06

