Stand: 01.06.2021 15:15 Uhr Bahnsperrung zwischen Neustrelitz und Fürstenberg ab 17. Juni

Bahnreisende zwischen Berlin und Rostock müssen sich vom 13. Juni an auf Behinderungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn AG am Dienstag mitteilte, wird die Strecke zwischen Neustrelitz und Fürstenberg in Brandenburg für rund eine Woche gesperrt. Grund ist der Abriss einer alten Brücke und der anschließende Einschub einer neuen Eisenbahnbrücke in Neustrelitz. Fernzüge werden in dieser Zeit über Schwerin umgeleitet. Als Ersatz für Regionalzüge sollen zwischen Fürstenberg und Neustrelitz Busse auf der B96 fahren. Diese erreichen aber dann immer erst den Anschlusszug, der eine Stunde später fährt. | 01.06.2021 15:14