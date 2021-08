Stand: 07.08.2021 11:47 Uhr Bahnrad: Lea Sophie Friedrich verpasst Sprint-Halbfinale bei Olympia

Die Bahradfahrerin Lea Sophie Friedrich aus Dassow (Kreis Nordwestmecklenburg) hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Sprint-Halbfinale verpasst. Friedrich, die in der Qualifikation Schnellste war und olympischen Rekord fuhr, unterlag der Ukrainerin Olena Starikowa in drei Läufen. Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze aus Hildesheim erreichte hingegen das Halbfinale am Sonntag. Hinze und Friedrich hatten zum Auftakt Silber im Teamsprint gewonnen, dann aber jeweils im Keirin enttäuscht. | 07.08.2021 11:46