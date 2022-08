Stand: 16.08.2022 18:04 Uhr Bahnrad-EM: Lea Sophie Friedrich aus Dassow holt Gold im Keirin

Lea Sophie Friedrich aus Dassow (Kreis Nordwestmecklenburg) hat den Siegeszug der deutschen Sprinterinnen bei der Bahnrad-EM fortgesetzt. Die 22 Jahre alte Weltmeisterin gewann am Dienstag Gold im Keirin und sicherte sich nach dem Triumph im Teamsprint ihren zweiten Titel in München. Friedrich verwies Urszula Los aus Polen und Olena Starikowa aus der Ukraine auf die Plätze. Dreifach-Europameisterin Emma Hinze hatte auf einen Start verzichtet. Friedrich und Hinze (Teamsprint, Zeitfahren, Sprint) teilen sich damit alle Titel in den Kurzzeitdisziplinen. | 16.08.2022 18:02