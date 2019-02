Stand: 21.02.2019 10:51 Uhr

Bahn-Infrastruktur: Millionen-Investitionen in MV

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr mehr als 160 Millionen Euro in die Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern stecken. Mit dem Geld sollen nach Unternehmensangaben Schienen modernisiert und Bahnhöfe ausgebaut werden. Allein für die Schienen im Land stehen nach Angaben der Bahn in diesem Jahr 140 Millionen Euro zur Verfügung.

Bahnhöfe in Warnemünde und Waren werden saniert

Rund 15 Millionen Euro - darunter auch Gelder von Bund, Ländern und Kommunen - sollen für die Sanierung und den Ausbau von Bahnhöfen investiert werden. Als wichtigste Bauvorhaben in diesem Jahr nennt der Konzern den Umbau der Bahnhöfe Warnemünde und Waren und den weiteren Ausbau der Strecke Berlin-Rostock. Seit 2015 sind laut Unternehmen bereits 210 Kilometer Schiene in Mecklenburg-Vorpommern modernisiert worden.

Kundenmanagement soll verbessert werden

Die Bahn verspricht für die Baustellen ein verbessertes Management. Kunden würden bereits frühzeitig über Beeinträchtigungen informiert, Störungen sollen so weit wie möglich vermieden werden. Für ihre Planungen will die Bahn im Nordosten 30 neue Mitarbeiter einstellen. Bundesweit plant die Bahn Investitionen ins Eisenbahnnetz in Höhe von fast elf Milliarden Euro.

