Bahn-Antrag abgelehnt: Weiter Streik und Notfallplan in MV Stand: 03.09.2021 05:13 Uhr Der Streik bei der Deutschen Bahn kann vorerst weitergehen. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte eine einstweilige Verfügung ab, mit der die Bahn den Arbeitskampf stoppen wollte. Der Konzern kündigte Berufung an. Für Mecklenburg-Vorpommern gilt weiterhin ein Notfallplan.

Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn kann nach einem Gerichtsbeschluss weitergehen. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main teilte mit, es habe den Antrag der Deutschen Bahn auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Streiks der Lokführer-Gewerkschaft (GDL) zurückgewiesen. Es könne im Eilverfahren "nicht mit hinreichender Sicherheit" festgestellt werden, dass mit dem Streik "unzulässige tarifpolitische Ziele verfolgt werden", sagte eine Gerichtssprecherin.

Weitere Informationen Deutsche Bahn scheitert vor Gericht - Lokführer-Streik geht weiter Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte eine Einstweilige Verfügung ab. Die GDL weigert sich weiter, wieder Gespräche aufzunehmen. mehr

Die Deutsche Bahn kündigte Berufung gegen das Urteil an. Nach der Niederlage will der Konzern nun in der nächsten Instanz gegen den Streik vorgehen und das Urteil vor dem Landesarbeitsgericht prüfen lassen, teilte eine Sprecherin mit.

Massive Zugausfällen und Verspätungen zu erwarten

Im Güterverkehr hatte der Ausstand der Lokführer bereits am Mittwoch begonnen, auch der Personenverkehr soll bis Dienstagmorgen bestreikt werden. Bahnreisende müssen daher mit massiven Zugausfällen und Verspätungen rechnen. So sind fast alle ICE-Verbindungen von Rügen nach Hamburg und Berlin gestrichen und auch der Regionalverkehr wird stark beeinträchtigt sein.Trotz eines am Mittwochnachmittag nachgebesserten Angebots der Bahn hielt die Gewerkschaft vorerst an ihren Streikplänen fest.

Ersatzlos gestrichene Strecken und Ausweichlinien im Regionalverkehr

Im Regionalverkehr gab die Bahn bundesweit das Ziel aus, rund 40 Prozent des regulären Angebots sicherzustellen. Im Fernverkehr verkehren hingegen laut Unternehmensangaben nur etwa 25 Prozent der Züge. Für folgende Strecken kann die Bahn nach derzeitigem Stand keinen Ersatz mit Ausweichzügen oder Bussen bereitstellen:

RE7: Stralsund - Greifswald

RB17/18: Wismar - Schwerin - Ludwigslust

RB25: Velgast - Barth

Folgende Strecken können nach derzeitigem Stand mit einem reduzierten Ersatzfahrplan mit Zug und Bussen bedient werden:

RE1: Rostock - Schwerin - Hamburg

RE3: Stralsund/ Schwedt (Oder) - Pasewalk - Angermünde - Berlin - Lutherst. Wittenberg/ Falkenberg (Elster)

RE4: Lübeck - Bad Kleinen - Güstrow - Neubrandenburg - Pasewalk - Ueckermünde/ Szczecin Glowny

RE5: Rostock/ Stralsund - Neustrelitz - Berlin - Wünsdorf-Waldstadt/ Esterwerda

RB11:Wismar - Rostock - Tessin - kompletter Zugverkehr nach Regelfahrplan abgesichert

RB12: Rostock - Rövershagen - Graal-Müritz - kompletter Zugverkehr nach Regelfahrplan abgesichert

RB23/RB24: Insel Usedom

S1/S2/S3: Warnemünde - Rostock - Schwaan/ Laage - Güstrow

ODEG, Molli und andere Kleinbahnen nicht betroffen

Eisenbahnunternehmen anderer Anbieter im Nordosten, die ODEG, die Hanseatische Eisenbahn, der Molli und die Rügensche Kleinbahn fahren hingegen nach Plan. Auch die Regionalbahn Tessin- Rostock - Wismar ist nicht betroffen. Diese wird vom Personal der Rostocker Straßenbahn betrieben, das nicht streikt. Glück im Unglück haben zudem Reisende an Strecken, an denen Gleise wegen Bauarbeiten planmäßig gesperrt sind, wie zwischen Altentreptow und Grimmen. Dort fahren Busse, auch während des Streiks.

Mehr Kulanz: Aufgehobene Zugbindungen und Möglichkeit der Erstattung

Die Bahn rät dazu, nicht notwendige Fahrten wenn möglich zu verschieben. Vor Fahrtantritt sollten sich Bahnreisende über die geplante Verbindung informieren, beispielsweise auf der Internetseite der Deutschen Bahn oder der dazugehörigen App DB Navigator. Informieren kann man sich auch über die kostenfreie Sonderhotline unter 08000 996633.

Es gelten außerdem erweiterte Kulanzregeln: Gebuchte Fahrkarten im Fernverkehr können bis zum 17. September genutzt werden, die Zugbindung bei Sparpreisen ist aufgehoben. Auch Platzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden. Alternativ können Fahrkarten kostenfrei erstattet werden, auch solche, die im Normalfall vom Umtausch ausgeschlossen sind.

Weitere Informationen Ist mein Zug pünktlich? Informationen zu Zugverspätungen und Zugausfällen im Norden im NDR Text. mehr

Gewerkschaft fordert höhere Löhne und Corona-Prämie

Die GDL fordert unter anderem 3,2 Prozent mehr Lohn sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn bot zunächst zwar 3,2 Prozent mehr Lohn an, wollte die Stufen aber später umsetzen und forderte eine längere Laufzeit des Tarifvertrages. Das Unternehmen hatte zudem Verhandlungen über eine Corona-Prämie angeboten, jedoch keine konkrete Zahl genannt. Am Mittwochnachmittag besserte die Bahn ihr Angebot nach. Die GDL wies das Angebot ab. Daraufhin schaltete die Bahn ein Gericht ein, um gegen den Streik juristisch vorzugehen. Eine Entscheidung wurde bis Donnerstagabend noch nicht getroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Der Tag | 02.09.2021 | 18:00 Uhr