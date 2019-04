Stand: 28.04.2019 09:04 Uhr

Bäderregelung: Läden mancherorts erstmals geschlossen

An diesem Sonntag müssen nach dem Inkrafttreten der neuen Bäderregelung in Mecklenburg-Vorpommern erstmals die Geschäfte in einigen Orten geschlossen bleiben. Betroffen sind unter anderem Wolgast, Bergen und Usedom-Stadt. Einzelhändler befürchten durch die neue Regelung, die seit Mitte April gilt, massive Verluste.

Schlechte Stimmung bei Händlern

Zuvor hatte es ein letztes Krisentreffen zwischen Unternehmern und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) unter Vermittlung des CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor gegeben. Eine Einigung brachte dies aber nicht, die Geschäfte bleiben geschlossen. Die Einzelhändler befürchten nun eine Kettenreaktion: Durch die fehlenden Einnahmen aus den Sonntagsverkäufen seien Arbeitsplätze in Gefahr und es fehlten Gewerbesteuern in den Kommunalkassen. Dementsprechend gebe es einen Investitionsstau und es drohe die Abwanderung von Einwohnern, so die Gewerbetreibenden. Außerdem würden sich Touristen attraktivere Urlaubsziele mit Einkaufsmöglichkeiten suchen.

Wolgast will neuen Status

Wolgast hofft nun, den Status als Erholungsort anerkannt zu bekommen. So könnte die Stadt über die Hintertür in die Bäderregelung aufgenommen werden und einige Geschäfte könnten sonntags öffnen. Einen entsprechenden Antrag beim Wirtschaftsministerium des Landes hat die Stadt eingereicht. Die endgültige Entscheidung steht aber noch aus.

Diskussionen nach Gerichtsurteil

Die Bäderregelung war im vergangenen Sommer vom Oberverwaltungsgericht Greifswald gekippt worden. Die Neuregelung der Sonntagsöffnungszeiten hatte daraufhin für einige Diskussionen gesorgt, weil Geschäfte nur noch an 26 statt wie bisher an 32 Sonntagen öffnen dürfen. In der neuen Bäderverkaufsverordnung sind insgesamt 76 Orte und Ortsteile enthalten. Erstmals dürfen die Geschäfte in Bad Doberan, Klütz und Rambin sonntags öffnen.

