Bäckereikette "Lila Bäcker" vor Verkauf

Insolvenz: Lila Bäcker schließt Filialen

Nordmagazin - 18.04.2019 19:30 Uhr

Die insolvente Bäckereikette Lila Bäcker mit Hauptsitz in Pasewalk will 76 ihrer rund 400 Filialen schließen. Die Hälfte davon befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern.