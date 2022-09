Stand: 07.09.2022 16:35 Uhr Bäcker verkaufen ohne Licht

In zahlreichen Bäckereien bleibt in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag voraussichtlich das Licht aus - aber die Tür offen. Mit ihrer Aktion "Uns geht das Licht aus – Heute das Licht und morgen der Ofen?" wollen die Bäckerinnungen in Norddeutschland auf einen aus ihrer Sicht existenzbedrohenden Preisanstieg für Energie aufmerksam machen. Die Bäckereien könnten diesen nicht allein auffangen, heißt es in einem Aufruf der Innungen. Demnach nutzen 70 Prozent der Bäckereien Gasöfen. Auch die Kühlung zum Beispiel der Kuchen ist energieaufwendig. Der Verkauf geht trotz der Aktion weiter.| 07.09.2022 16:35

