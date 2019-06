Stand: 05.06.2019 05:21 Uhr

Badeunfall in Tessin: Ermittlungen dauern an

Nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Freibad in Tessin bei Rostock ermittelt die Staatsanwaltschaft. Das Kind war am Montag leblos im Wasser entdeckt worden. Es starb später in einer Klinik. Wie ein Sprecher mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft Rostock eine Obduktion des Mädchens beantragt. Die Polizei bestätigte am Dienstag, dass die 10-jährige Schülerin ersten Ermittlungen zufolge nicht schwimmen konnte. Eine Vernehmung von Zeugen steht noch aus. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die Mutter mit im Freibad, als das Mädchen ertrank.

Mädchen stirbt nach Badeunfall in Tessin Nordmagazin - 04.06.2019 19:30 Uhr Ersten Ermittlungen zufolge konnte die 10-Jährige nicht schwimmen. Das bestätigte am Dienstag die Polizei und ermittelt weiter. Dazu wird das Mädchen obduziert.







Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Das Unglück ereignete sich am Montagnachmittag in der Badeanstalt "Tessiner Südsee". Nach Polizeiangaben hatte ein Besucher das Mädchen leblos im Wasser entdeckt. Ersthelfer und wenig später der Rettungsdienst haben minutenlang versucht, die Schülerin aus Tessin zu reanimieren. Die 10-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Rostocker Uni-Klinik geflogen, wo sie verstarb.

Bademeister war vor Ort

Die Kriminalpolizei hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Dabei werde auch überprüft, ob der Bademeister möglicherweise seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Die Eltern des Mädchens werden seelsorgerisch betreut. Die Badesaison ist nach Angaben der Stadt erst am Wochenende eröffnet worden.

