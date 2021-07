Badestelle bei Lalendorf gesperrt nach Krankheitsfällen Stand: 20.07.2021 10:28 Uhr Im See Tiefer Ziest in der Gemeinde Lalendorf südlich von Rostock darf ab sofort nicht mehr gebadet werden, nachdem zahlreiche Kinder krank geworden sind.

Die "Schweriner Volkszeitung" hatte berichtet, dass 19 Kinder erkrankt waren, nachdem sie am vergangenen Wochenende im Tiefen Ziest gebadet hatten. Sie klagten über Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Die Eltern meldeten sich daraufhin bei der Polizei, diese alarmierte den Bürgermeister der Gemeinde Lalendorf, zu der der See gehört, und das Gesundheitsamt des Landkreises.

Wasserproben werden ausgewertet

Um weitere Erkrankungen zu vermeiden, wurde die Badestelle gesperrt, sagt ein Sprecher des Ordnungsamtes Krakow am See. Das Gesundheitsamt hat gestern Wasserproben entnommen, die derzeit ausgewertet werden, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Der Tiefe Ziest ist ein 45 Hektar großer See zwischen den Orten Lalendorf und Vietgest im Landkreis Rostock.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 20.07.2021 | 10:00 Uhr