Bad Sülze: Vermisster tot aus Recknitz geborgen

In Bad Sülze haben Rettungskräfte einen 63-Jährigen tot aus der Recknitz geborgen. Der Mann war zuvor als vermisst gemeldet worden. Der Mann war nach Polizeiangaben am Montag gegen 17 Uhr von seiner Familie nach Hause aufgebrochen - der Weg ist nur wenige hundert Meter lang. Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften suchte nach dem Mann, neben der Polizei auch ein Fährtenspürhund, die Besatzung eines Polizeihubschraubers und Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden, die eine Drohne mit Wärmebildkamera einsetzten. Hinweise haben die Suchmannschaft dann zur Recknitz geführt, wo sie gegen 1.30 Uhr heute morgen den Mann leblos im Wasser gefunden hat. Die genauen Umstände des Todes sollen nun untersucht werden.