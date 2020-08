Stand: 09.08.2020 17:28 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bad Sülze: Sechs teure Fahrräder gestohlen

In Bad Sülze sind am Wochenende insgesamt sechs hochwertige Fahrräder gestohlen worden. Sie waren auf den Fahrradträgern verschiedener PKW angeschlossen, bevor sie verschwanden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 6.600 Euro. Beobachtungen zum Diebstahl auf dem Kirchplatz in Bad Sülze nimmt die Polizei in Ribnitz-Damgarten entgegen. | 09.08.2020 17:30