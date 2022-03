Stand: 07.03.2022 05:51 Uhr Bad Kleinen: Mann mit Schreckschusswaffe wird überwältigt

Ein 40-Jähriger hat am Sonntagnachmittag am Bahnhof in Bad Kleinen (Kreis Nordwestmecklenburg) eine Schreckschusswaffe gezogen. Er habe aber auf keine Personen gezielt, teilte die Polizei Rostock mit. Eintreffende Beamte überwältigten ihn kurz darauf. Laut Polizei war der Mann betrunken. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. | 07.03.2022 05:50

