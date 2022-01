Stand: 25.01.2022 08:34 Uhr Bad Kleinen: Bauarbeiten im Mühlenquartier begonnen

In Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat eines der größten Bauprojekte der Region begonnen. Im Mühlenquartier soll aus dem großen Kornspeicher, der alten Mühle und der Fläche dazwischen ein Wohnpark werden. Auf knapp drei Hektar Fläche soll ein ganz neues Stadtviertel entstehen. Rund 63 Millionen Euro will der aus dem Ort stammende Investor in das Projekt stecken. Als erstes sollen im Kornpseicher 48 Wohnungen entstehen. | 25.01.2022 08.31