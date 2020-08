Stand: 23.08.2020 07:36 Uhr

Bad Kleinen: 23-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag ist ein Mann in der Nähe von Bad Kleinen schwer verletzt worden. Ein 36-jähriger Autofahrer war aus bisher ungeklärter Ursache auf der Gegenfahrbahn mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der 23-jährige Fahrer dieses Fahrzeugs wurde eingeklemmt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher hatte einen Atem-Alkoholwert von knapp zwei Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. | 23.08.2020 07:36