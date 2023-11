Stand: 20.11.2023 13:25 Uhr Bad Doberan: Schwere Schäden nach Einbruch in Forstamt

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in das Bad Doberaner Forstamt in der "Neuen Reihe" eingebrochen. Wie die Polizei heute mitteilte, sind die Täter dabei "äußerst rabiat" vorgegangen. So hätten sie gewaltsam Türen und Schränke geöffnet und diverse Technik zerstört. Neben Kettensägen und anderen Werkzeugen hätten die Einbrecher auch Bargeld und mittels eines in dem Gebäude aufbewahrten Zweitschlüssels einen Geländewagen entwendet. Diesen hätten sie in einem Waldstück bei Retschow in Brand gesteckt. Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und sucht nach Zeugen.

