Stand: 31.08.2022 07:41 Uhr Bad Doberan: Pläne für Erlebnis-Turm neben der Rennbahn

Für die Rennbahn in Bad Doberan gibt es neue Pläne. Ein Investor aus der Region will einen Familien-Erlebnis-Turm mit Rutsche und Seilbahn errichten. Geplant ist eine Konstruktion aus Holz und Stahl in Kugelform. Das Projekt wurde am Dienstag den Ausschüssen für Bau und Wirtschaft vorgestellt - das heißt: es gibt noch keinen Beschluss dazu. Aber die meisten Doberaner Stadtvertreter können sich diesen Turm direkt neben der historischen Rennbahn gut vorstellen. | 31.08.2022 07:38