Bad Doberan: Ostsee-Urlauber verliert 12.000 Euro an Betrüger

12.000 Euro hat ein Mann während seines Ostsee-Urlaubs an Betrüger verloren. Laut Polizei in Bad Doberan hatte der Rentner eine sogenannte Phishing-Mail erhalten. Darin fragten Betrüger seine Bankdaten ab. Er habe aber nichts angeklickt, sondern die Mail an seine Bank weitergeleitet, sagte es der Rentner den Beamten. Trotzdem waren nach wenigen Tagen die 12.000 Euro vom Konto verschwunden. | 15.06.2022 10:26

