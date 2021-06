Stand: 10.06.2021 05:43 Uhr Bad Doberan: Neuer Rennverein soll Galopprennbahn retten

Man wolle einen kompletten Neuanfang der Galoppsportgeschichte an der Ostsee beginnen, sagte ein Sprecher des neuen "Rennclubs Bad Doberan". Er wurde mit großer Unterstützung des Magdeburger Rennvereins gegründet. Bei einem Treffen mit der Stadt und einer Eventagentur sollen am Donnerstag die Rahmenbedingungen geklärt werden. Auf dem Gelände der Galopprennbahn sollen in Zukunft auch Konzerte oder Festivals stattfinden. Laut Bürgermeister Jochen Arenz hat das Land bereits zwei Millionen Euro Unterstützung zugesichert. | 10.06.2021 05:45