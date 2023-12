Stand: 18.12.2023 06:38 Uhr Bad Doberan: Mehrfamilienhaus wegen Carportbrand evakuiert

In Bad Doberan ist in der Nacht zu Montag ein Carport in Brand geraten. Laut Polizei hatten die Flammen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits den gesamten Unterstand erfasst. Die neun Bewohnerinnen und Bewohner des benachbarten Hauses wurden vorsorglich ins Freie gebracht. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Für die Löscharbeiten sei die B105 im Westen Bad Doberans mehr als eine Stunde lang voll gesperrt gewesen. Die Betroffenen konnten danach zurück in ihre Wohnungen. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt, die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

