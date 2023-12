Stand: 22.12.2023 08:10 Uhr Bad Doberan: Landwirte protestieren mit 100 Traktoren

Landwirte aus der Region haben gestern Nachmittag in Bad Doberan mit rund 100 Traktoren gegen die angekündigten Sparmaßnahmen der Bundesregierung demonstriert. In einem Korso fuhren sie von Reddelich nach Doberan und brachten den Feierabendverkehr kurzzeitig zum Erliegen. Die Landwirte fordern die Beibehaltung der Vergünstigungen bei Agrar-Diesel und die Befreiung der Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Maschinen. Eine größere Demo dazu hatte es in dieser Woche bereits in Berlin gegeben. Dort protestierten 400 Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern.

