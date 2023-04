Stand: 26.04.2023 05:01 Uhr Bad Doberan: Kran abgesackt - Beethovenstraße gesperrt

In der Beethovenstraße in Bad Doberan ist ein 30 Meter hoher Kran in Schieflage geraten. Laut Polizei ist das Erdreich im nahen Umfeld abgesackt. Zur Sicherung der Konstruktion müssten Spezialfahrzeuge eingesetzt werden. Es bestehe aber keine Gefahr für Anwohner. Die Beethovenstraße ist deshalb zwischen der Dammchaussee und der Klosterstraße voll gesperrt. Die Sicherungsarbeiten sollen bis 18 Uhr am Donnerstag andauern.

