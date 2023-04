Stand: 13.04.2023 11:50 Uhr Bad Doberan: Erster Abschnitt der Ortsdurchfahrt saniert - Montag folgt der nächste

In Bad Doberan (Landkreis Rostock) wird voraussichtlich am Freitagnachmittag der zweite Sanierungsabschnitt der B105 beendet. Doch freie Fahrt haben Autofahrer zunächst nur für wenige Tage. Nach der Erneuerung der Fahrbahndecke auf 700 Metern Länge zwischen Stülower Weg und dem Lidl-Markt soll der südliche Abschnitt der Ortsdurchfahrt eine neue Deckschicht erhalten. Freie Fahrt durch Bad Doberan gibt es noch am Wochenende, denn schon am Montag sollen die Bauarbeiten weitergehen. Dann ist der 1,6 Kilometer lange Abschnitt zwischen Parkentiner Weg und der großen Kreuzung am Ortsausgang Richtung Rostock betroffen. Die Vollsperrung dauert bis voraussichtlich Ende Mai.

