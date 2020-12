Stand: 07.12.2020 05:26 Uhr Bad Doberan: Ein Toter und fünf Verletzte nach Unfall auf der A20

Bei einem Unfall auf der A20 in Höhe der Anschluss-Stelle Bad Doberan ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 63-Jährige hatte laut Polizei versucht, auf die Überholspur zu wechseln und war dabei in ein Auto gekracht, das dort bereits unterwegs war. Der Mann wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Seine Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei einem Folgeunfall wurden drei Menschen leicht verletzt. Die Autobahn war während der Aufräumarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt. | 07.12.2020 05:30