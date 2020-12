Bad Doberan: Ein Toter und fünf Verletzte bei Unfall auf A20 Stand: 07.12.2020 08:47 Uhr Bei einem Unfall auf der A20 in Höhe der Anschlussstelle Bad Doberan (Landkreis Rostock) ist ein Mann ums Leben gekommen, fünf weitere Personen wurden verletzt.

Ein 63-jähriger Autofahrer war am Sonntagabend beim Versuch, auf die Überholspur zu wechseln, mit einem bereits überholenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der aus der Region stammende Mann wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Seine Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Drei Verletzte bei Folgeunfall

Der 22-jährige Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs wurde ebenfalls schwer verletzt. Bei einem Folgeunfall zweier nachfolgender Autos wurden drei Menschen leicht verletzt. Die Autobahn war während der Aufräumarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.

