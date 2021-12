Stand: 14.12.2021 19:33 Uhr Bad Doberan: Berufsschulstandort bleibt erhalten

Der Berufsschulstandort Bad Doberan bleibt erhalten. Das hat der Kreistag am Dienstagabend in Güstrow beschlossen. Vor allem die AfD und die Linke sowie die Lehrerschaft und der Hotel-und Gaststättenverband Mecklenburg-Vorpommerns hatten sich dafür eingesetzt. Viele Schülerinnen und Schüler demonstrierten im Vorfeld der Entscheiung gegen die drohende Schließung. Seitens SPD wurde gegen den Erhalt argumentiert. Der Lehrermangel würde zu Ausfällen und nicht fachgerechtem Vertretungsunterricht führen. Am Ende der Debatte stimmte im Kreistag eine deutliche Mehrheit für Weiterbetrieb des Berufsschulstandortes. | 14.12.2021 19:32